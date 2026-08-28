Грецькі винищувачі перехопили турецький безпілотник над Егейським морем

У п’ятницю вранці турецький безпілотний літальний апарат увійшов до зони відповідальності Греції та порушив її національний повітряний простір у морській зоні між Самофракією та Лемносом.

Про це повідомило видання Kathimerini, пише "Європейська правда".

Турецький безпілотник наблизився до злітно-посадкової смуги грецького аеропорту Александруполіса саме в той момент, коли пасажирський літак авіакомпанії Aegean намагався злетіти.

Грецька сторона негайно відреагувала: пара винищувачів F-16 ВПС Греції злетіла для виявлення, розпізнавання та перехоплення літального об'єкта.

Завдяки співпраці Служби цивільної авіації з грецькими винищувачами їм вдалося відвести безпілотник, не порушивши при цьому безпеку пасажирського рейсу.

Однак з міркувань безпеки літак отримав вказівку змінити маршрут польоту та тримати низьку висоту, доки не вийде з цієї зони.

Порушення Туреччиною грецького повітряного простору не є рідкісним явищем. У травні повідомлялося, що турецькі винищувачі після перерви відновили порушення повітряного простору Греції, і один інцидент призвів до імітації повітряного бою між двома грецькими F-16 та двома турецькими F-16 у районі між островами Лемнос та Лесбос.

А 6 серпня турецькі військові літаки та безпілотники 17 разів порушили повітряний простір Греції над Егейським морем. В одному випадку грецький винищувач, відправлений для їхнього відганяння, вступив у імітовану повітряну сутичку з турецьким пілотом.

У березні цього року Туреччина знову порушила питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря в заяві, яка розглядається як реакція на оголошення Афін про розгортання ракет Patriot на острові Карпатос на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході.