Сибіга візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС ЄС у Дубліні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вересні відвідає столицю Ірландії, де зустрінеться зі своїми європейськими колегами.

Про це розповів журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

За даними МЗС, Сибіга планує 2 вересня відвідати Дублін. Тоді в ірландській столиці відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Варто зауважити, що цього дня Сибіга подякував очільникам МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії за їхній лист до Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів на користь України. Тоді він також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення з колегами з ЄС наступного тижня, щоб розглянути шляхи подальших дій.

Напередодні видання FT повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.