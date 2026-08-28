Шторми на сході Франції спричинили перебої з електропостачанням

Внаслідок негоди, що охопила кілька департаментів у Франції, у п’ятницю близько 2200 людей залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Внаслідок сильних штормів троє людей отримали легкі травми в департаментах Луар, Валь-де-Марн та Ду, повідомив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс. Він додав, що приблизно 1700 споживачів залишилися без електроенергії у східних департаментах Франції та ще 500 – у департаменті Альє.

За словами глави МВС, сильні грози у четвер ввечері спричинили "кілька сотень рятувальних операцій". Ситуація була особливо напруженою в Іль-де-Франс, на сході та південному сході.

"У департаменті Сена і Марна було зафіксовано 80 виїздів, а у Валь-де-Марні – 120, зокрема через падіння дерев", – додав Нуньєс.

Сім департаментів на сході Франції до 10:00 ранку п’ятниці залишалися під "помаранчевим рівнем небезпеки" щодо гроз, оголошеним Météo-France. Метеорологічний інститут попередив, що грози можуть і надалі охоплювати численні регіони, але їх інтенсивність тепер відповідає рівню "жовтого" попередження.

Писали, що 24 серпня торнадо пронісся селом на південному заході Франції, внаслідок чого 41 людина постраждала і сотні будинків були пошкоджені.

На початку серпня сильні шторми спричинили повені та зсуви ґрунту в гірських районах західної Австрії, внаслідок чого туристи опинилися в ізоляції в гірській хатині.

У липні смерч на півночі Німеччини пошкодив близько 50 будівель.