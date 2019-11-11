На узбережжя Франції винесло понад 750 кг кокаїну

Понад 750 кг кокаїну винесло на атлантичне узбережжя Франції цього місяця. Наркотики були знайдені на пляжах від департаменту Ланди на крайньому півдні до гирла Луари на захід від Нанта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Прокурор Ренна Філіп Аструк сказав, що знайдений на пляжах кокаїн "ймовірно, з Південної Америки, і він коштує дуже великих сум грошей".

Поліція також попередила, що чистота кокаїну робить його небезпечним для здоров'я для будь-якого, хто вступає в контакт з ним.

У Жиронді, недалеко від Бордо, кілька пляжів були закриті. "Про будь-які знахідки слід негайно повідомляти поліції або жандармам, не торкаючись наркотиків", - заявила прокуратура в Ренні.

Потенційна вартість знайдених наркотиків становить близько 60 млн євро. У Франції перевезення наркотиків загрожує 10-річним тюремним терміном.