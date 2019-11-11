На побережье Франции вынесло более 750 кг кокаина

Более 750 кг кокаина вынесло на атлантическое побережье Франции в этом месяце. Наркотики были найдены на пляжах от департамента Ланды на крайнем юге до устья Луары западнее Нанта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Прокурор Ренна Филипп Аструк сказал, что найденный на пляжах кокаин "вероятно, из Южной Америки, и он стоит очень больших денег".

Полиция также предупредила, что чистота кокаина делает его опасным для здоровья для любого, кто вступает с ним в контакт.

В Жиронде, недалеко от Бордо, несколько пляжей были закрыты. "О каких-либо находках следует немедленно сообщать полиции или жандармам, не касаясь наркотиков", - заявила прокуратура Ренна.

Потенциальная стоимость найденных веществ составляет около 60 млн евро. Во Франции перевозка наркотиков грозит 10-летним тюремным сроком.