П'ять італійських військових отримали поранення в результаті вибуху в Іраку

П'ять італійських військових були поранені в північній частині Іраку в результаті вибуху бомби на шляху руху їхнього автомобіля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Міністерство оборони Італії заявило, що троє поранених були в "важкому стані" після вибуху.

Контр-адмірал Фабіо Агостіні сказав, що п'ятеро військовослужбовців є частиною команди спецназу, яка поверталася після місії, спрямованої на пошук притулків терористів "Ісламської держави".

Агостіні розповів, що під час вибуху також були поранені іракські військовослужбовці, але кількість не назвав. За офіційною інформацією, бомба вибухнула поруч з автомобілем, коли вони їхали недалеко від міста Кіркук.

Поранені були евакуйовані військовими вертольотами США в лікарню в Багдаді.

В даний час в Іраку знаходяться понад 800 військовослужбовців та близько 80 спецназівців.