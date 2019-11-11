Пять итальянских военных получили ранения в результате взрыва в Ираке

Пять итальянских военных были ранены в северной части Ирака в результате взрыва бомбы на пути движения их автомобиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Министерство обороны Италии заявило, что трое раненых были в "тяжелом состоянии" после взрыва.

Контр-адмирал Фабио Агостини сказал, что пятеро военнослужащих являются частью команды спецназа, которая возвращалась после миссии, направленной на поиск приютов террористов "Исламского государства".

Агостини рассказал, что во время взрыва также были ранены иракские военнослужащие, но количество не назвал. По официальной информации, бомба взорвалась рядом с автомобилем, когда они ехали недалеко от города Киркук.

Раненые были эвакуированы военными вертолетами США в больницу в Багдаде.

В настоящее время в Ираке находятся более 800 военнослужащих и около 80 спецназовцев.