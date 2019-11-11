Парламент Молдови у вівторок розгляне вотум недовіру уряду

Парламент Молдови у вівторок вранці розгляне ініціативу соціалістів про винесення вотуму недовіри уряду Майї Санду.

Про це повідомляє видання Noi.md, пише "Європейська правда".

Засідання парламенту, в ході якого уряд Санду можуть відправити у відставку, призначено на 10 годину ранку 12 листопада.

Раніше молдовські соціалісти відкинули пропозицію прем’єрки Майї Санду щодо виходу з кризи, яка склалась через суперечності довкола проєкту поправок до закону "Про прокуратуру".

У понеділок Санду запропонувала соціалістам відправити проєкт, за який уряд взяв на себе відповідальність, до Венеціанської комісії, натомість соціалісти мали відкликати свій вотум недовіри.

Втім, соціалісти заявили, що єдиним виходом з політичної кризи може стати лише відкликання проєкту.

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У п'ятницю, 8 листопада, Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон "Про прокуратуру".

Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.

Соціалісти стверджують, що таким чином уряд порушив коаліційні домовленості, оскільки кандидатів мала обирати комісія.