Парламент Молдовы во вторник рассмотрит вотум недоверия правительству

Парламент Молдовы во вторник утром рассмотрит инициативу социалистов о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду.

Об этом сообщает издание Noi.md, пишет "Европейская правда".

Заседание парламента, в ходе которого правительство Санду могут отправить в отставку, назначено на 10:00 12 ноября.

Ранее молдавские социалисты отвергли предложение премьера Майи Санду по выходу из кризиса, который сложился из-за противоречий вокруг проекта поправок к закону "О прокуратуре".

В понедельник Санду предложила социалистам отправить проект, за который правительство взяло на себя ответственность, в Венецианскую комиссию, а социалисты должны были отозвать свой вотум недоверия.

Впрочем, социалисты заявили, что единственным выходом из политического кризиса может стать только отзыв проекта.

В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон "О прокуратуре".

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.

Социалисты утверждают, что таким образом правительство нарушило коалиционные договоренности, поскольку кандидатов должна была выбирать комиссия.