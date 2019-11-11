Сенцов 26 листопада отримає премію Сахарова у Європарламенті

26 листопада у Європейському парламенті відбудеться церемонія вручення українському режисеру Олегу Сенцову премії парламенту імені Сахарова.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Європарламенту в понеділок.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він - перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою. Проте Сенцов не зміг отримати премію особисто, оскільки перебував в російському ув’язненні.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами, у рамках якого Сенцов повернувся до України.

У Європарламенті заявили, що з "нетерпінням чекають" Сенцова, щоб особисто відзначити його. Згодом стало відомо, що церемонію вручення премії проведуть 22 жовтня цього року, проте опісля вирішили її перенести.