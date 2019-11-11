Сенцов 26 ноября получит премию Сахарова в Европарламенте

26 ноября в Европейском парламенте состоится церемония вручения украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии парламента имени Сахарова.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европарламента в понедельник.

25 октября 2018 года Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии имени Сахарова. Он - первый в истории представитель Украины, которого отметили наградой. Однако Сенцов не смог получить премию лично, поскольку находился в российском заключении.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана 1988 года и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого Сенцов вернулся в Украину.

В Европарламенте заявили, что с "нетерпением ждут" Сенцова, чтобы лично наградить его. Впоследствии стало известно, что церемонию вручения премии проведут 22 октября этого года, однако позже решили ее перенести.