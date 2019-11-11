Netflix пообіцяв розібратись із картою таборів смерті, яка занепокоїла Польщу

Американська стрімінгова і виробнича компанія Netflix після звернення прем'єр-міністра Польщі пообіцяла розібратися із документальним серіалом, в якому було показано карту з нацистськими таборами смерті у межах сучасних польських кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми знаємо про занепокоєння щодо"Диявола по сусідству" (документальний серіал Netflix. – Ред.) і терміново розбираємось у цьому питанні", - заявив речник компанії у коментарі агентству.

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У понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа до генерального директора компанії Netflix Ріда Гастінгса з вимогою виправити показану в документальному серіалі "Диявол по сусідству" карту Польщі з нацистськими концентраційними таборами.

Документальний серіал, у якому була показана карта, розповідає історію вихідця з УРСР Івана Дем'янюка, охоронця концтабору Треблінка. Німецький суд засудив Дем'янюка в 2011 році за причетність до вбивства 27 000 євреїв у таборі смерті Собібор в окупованій Польщі.

Моравецький зазначив, що карта не тільки не відповідає дійсності, а й вводить в оману глядачів, оскільки передбачає, що Польща, а не нацистська Німеччина, несе відповідальність за створення і управління таборами і вчинені в них злочини.

Польща дуже чутлива до заяв про будь-яку співучасть поляків у злочинах нацистів, вчинених на її території. В минулому році керівна націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS) ухвалила закон, який дозволяв судам ув'язнити будь-кого, хто висловлював таку позицію. Згодом Польща пом’якшила законодавство під тиском США.

Багато поляків донині відмовляються приймати дослідження, які показують, що в Голокості брали участь тисячі поляків. Водночас тисячі людей ризикували своїм життям, щоб допомогти євреям.