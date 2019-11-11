Netflix пообещал разобраться с картой лагерей смерти, которая обеспокоила Польшу

Американская стриминговая и производственная компания Netflix после обращения премьер-министра Польши пообещала разобраться с документальным сериалом, в котором было показано карту с нацистскими лагерями смерти в пределах современных польских границ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы знаем об обеспокоенности в отношении "Дьявола по соседству" (документальный сериал Netflix. - Ред.) и срочно разбираемся в этом вопросе", - заявил представитель компании в комментарии агентству.

Читайте также Премьер Польши обвинил Netflix в переписывании истории

В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо генеральному директору компании Netflix Риду Гастингсу с требованием исправить показанную в документальном сериале "Дьявол по соседству" карту Польши с нацистскими концентрационными лагерями.

Документальный сериал, в котором была показана карта, рассказывает историю выходца из УССР Ивана Демьянюка, охранника концлагеря Треблинка. Немецкий суд приговорил Демьянюка в 2011 году за причастность к убийству 27 000 евреев в лагере смерти Собибор в оккупированной Польше.

Моравецкий отметил, что карта не только не соответствует действительности, но и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша, а не нацистская Германия, несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.

Польша очень чувствительная к заявленям о любом соучастие поляков в преступлениях нацистов, совершенных на ее территории. В прошлом году руководящая националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) приняла закон, который позволял судам заключить любого, кто выражал такую ​​позицию. Впоследствии Польша смягчила законодательство под давлением США.

Многие поляки по сей день отказываются принимать исследования, которые показывают, что в Холокосте участвовали тысячи поляков. В то же время тысячи людей рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям.