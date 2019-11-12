Зеленський дав згоду на зустріч з Путіним у Казахстані, тривають переговори - Назарбаєв

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України і Росії провести зустріч тет-а-тет у Казахстані.

Про це Назарбаєв заявив під час П'ятого щорічного засідання Astana Club, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційне агентство Kazinform.

"Я вважаю, що потрібна окрема особиста зустріч президента Росії і президента України. Я розмовляв про те, чи можлива така зустріч тет-а-тет, обговорити всі питання. Мені здається, зараз момент хороший", - заявив Назарбаєв.

"Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - сказав він.

Назарбаєв зустрівся з Володимиром Зеленським у жовтні в Японії. Напередодні він провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Владімір Путін телефоном обговорили підготовку до проведення саміту в Нормандському форматі.