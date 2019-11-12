Єрмак заперечив, що звинувачував Порошенка у початку війни на Донбасі

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заперечив, що називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Я ніколи не називав Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі. Ми з паном Волкером, паном Тейлором і паном Новіковим говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, зокрема, в армії", - заявив він.

Під час закритих свідчень у Конгресі повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що у Зеленського вважають Порошенка винним у наслідках війни на Донбасі.

Тейлор розповів про зустріч за участі колишнього спецпредставника США Курта Волкера із радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком та позаштатним радником Ігорем Новіковим, під час якої Єрмак та Новіков показали на своїх телефонах фотографії убитих чи поранених на Донбасі родичів. За словами Тейлора, вони сказали, що у цьому винен Порошенко.

Єрмак зазначив, що під час цієї розмови він згадав, що його сім'ї торкнулася війна, як і більшості інших українських сімей.

"Я хотів би наголосити на необхідності рівності всіх перед законом. На моє глибоке переконання, будь-які факти злодійства і корупції щодо людей, які захищають нашу свободу, неприпустимі і повинні бути покарані", - сказав Єрмак.

Під час цієї зустрічі, за словами Тейлора, Волкер натякав представникам Офісу президента України про те, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування Петра Порошенка.

Детальніше читайте: "Від Коломойського до Порошенка: закриті свідчення посла США про Україну та Зе-команду".