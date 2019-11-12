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Ермак опроверг, что обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе

Вторник, 12 ноября 2019, 10:57

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг, что называл пятого президента Украины Петра Порошенко виновным в начале войны в Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и господином Новиковым говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в частности в армии", - заявил он.

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Во время закрытых показаний в Конгрессе поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе.

Тейлор рассказал о встрече с участием бывшего спецпредставителя США Курта Волкера с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым, во время которой Ермак и Новиков показали на своих телефонах фотографии убитых или раненых на Донбассе родственников. По словам Тейлора, они сказали, что в этом виноват Порошенко.

Ермак отметил, что во время этого разговора он упомянул, что его семьи коснулась война, как и большинства других украинских семей.

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"Я хотел бы подчеркнуть необходимость равенства всех перед законом. По моему глубокому убеждению, любые факты воровства и коррупции в отношении людей, которые защищают нашу свободу, недопустимы и должны быть наказаны", - сказал Ермак.

Во время этой встречи, по словам Тейлора, Волкер намекал представителям Офиса президента Украины о том, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования Петра Порошенко.

Подробнее читайте: "От Коломойского до Порошенко: закрытые показания посла США об Украине и Зе-команде".

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