"Від заяви Зеленського залежить все": Тейлор засвідчив у справі імпічменту Трампу
Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор підтвердив, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування компанії Burisma, де працював син ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це йдеться у тексті вступного слова під час слухань у Палаті представників Конгресу США, у якій триває процедура розслідування імпічменту Трампу.
У розмові із Тейлором посол США в ЄС Сондланд повідомив, що Трамп хоче "аби Зеленський публічно заявив, що України буде розслідувати Burisma та буцімто українське втручання у вибори у США 2016-го року", йдеться в заяві дипломата.
"Посол Сондланд також заявив мені, що він усвідомлює, що раніше припустився помилки, коли сказав українським урядовцям, що проведення зустрічі у Білому домі між Зеленським та Трампом залежатиме від публічної заяви про розслідування - насправді, заявив мені посол Сондланд, "все" залежатиме від такої заяви, включно із безпековою допомогою", - йдеться у заяві Тейлора.
"Сондланд заявив, що президент Трамп хотів, аби Зеленський "вголос і публічно" заявив про наказ провести такі розслідування", - зазначається у заяві.
Оглядачі у США вказують, що свідчення Тейлора загалом підтвердили бажання Трампа використати військову допомогу Україні як важіль тиску для початку розслідування щодо Байдена.
Як відомо, тиск президента США на президента України є предметом розгляду розслідування демократів у Палаті представників Конгресу щодо початку процедури імпічменту Трампу.
Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи.
4 жовтня Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.