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Ердоган пригрозив випустити з в’язниць бойовиків ІДІЛ і вислати їх до Європи

Вівторок, 12 листопада 2019, 12:03

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг європейські країни, що його країна може випустити з в’язниць утримуваних там бойовиків "Ісламської держави"  і вислати їх до Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Виступаючи перед журналістами перед візитом у Сполучені Штати, Ердоган заявив, що Туреччина продовжить репатріацію іноземних бойовиків "Ісламської держави" в їх рідні країни, навіть якщо ці країни відмовляться прийняти їх назад.

Коментарі Ердогана були зроблені у відповідь на оприлюднення ЄС у понеділок механізму санкцій проти Туреччини за несанкціоновані бурові роботи в Середземному морі біля берегів Кіпру.

Ердоган попередив країни ЄС: "Ви повинні переглянути свою позицію по відношенню до Туреччини, яка утримує  так багато членів ІДІЛ у в'язницях і контролює їх в Сирії".

Напередодні Туреччина заявила, що почала депортувати іноземних бійців терористичної групи "Ісламської держави", які утримуються під вартою після їх захоплення в Сирії.

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Туреччина тероризм
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