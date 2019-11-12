Эрдоган пригрозил выпустить из тюрем боевиков ИГИЛ и выслать их в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег европейские страны, что его страна может выпустить из тюрем находящихся там боевиков "Исламского государства" и выслать их в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Выступая перед журналистами перед визитом в Соединенные Штаты, Эрдоган заявил, что Турция продолжит репатриацию иностранных боевиков "Исламского государства" в их родные страны, даже если эти страны откажутся принять их обратно.

Комментарии Эрдогана были сделаны в ответ на обнародование ЕС в понедельник механизма санкций против Турции за несанкционированные буровые работы в Средиземном море у берегов Кипра.

Эрдоган предупредил страны ЕС: "Вы должны пересмотреть свою позицию в отношении Турции, которая удерживает так много членов ИГИЛ в тюрьмах и контролирует их в Сирии".

Накануне Турция заявила, что начала депортировать иностранных бойцов террористической группы "Исламского государства", содержащихся под стражей после их захвата в Сирии.