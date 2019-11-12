В парламенте Молдовы собрали голоса за отставку правительства

В парламенте Молдовы собрали голоса, необходимые для отставки проевропейского правительства Майи Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Во вторник молдавский парламент рассматривает вотум недоверия правительству, который выдвинули социалисты. Лидер Демократической партии Павел Филипп заявил, что демократы поддержат отставку Кабмина.

Голосов социалистов и демократов (совокупно 66) достаточно для того, чтобы отправить правительство в отставку.

"Это правительство войдет в историю как правительство, которое не предложило ни одного проекта для людей", - заявил во время выступления в парламенте лидер демократов Павел Филип.

Партия "Шор" заявила, что "не будет участвовать в политических играх", поэтому не будет голосовать за отставку.

Пока в парламенте идет обсуждение вотума недоверия, перед зданием законодательного органа продолжается протест сторонников Майи Санду.

В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон "О прокуратуре".

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.

Социалисты утверждают, что таким образом правительство нарушило коалиционные договоренности, поскольку кандидатов должна была выбирать комиссия.