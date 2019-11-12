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Депортований Анкарою бойовик ІДІЛ "застряг" між Туреччиною і Грецією

Вівторок, 12 листопада 2019, 13:04

Анкара почала депортувати іноземних бойовиків ІДІЛ на їх батьківщину, однак перший депортований – громадянин США – застряг у буферній зоні на кордоні між Туреччиною і Грецією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Депортований Туреччиною чоловік воював у лавах "Ісламської держави" в Сирії. Його схопили турецькі військові під час вторгнення на північний схід країни у жовтні.

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Коли американця привезли для депортації в аеропорт, з Вашингтона прийшов указ не пускати його на борт. Після цього його вирішили депортувати через пункт пропуску "Пазаркуле" на кордоні з Грецією.

Втім, грецькі чиновники на своєму прикордонному переході не дозволили йому в'їхати, і чоловіка відправили назад в Туреччину, яка також не прийняла його назад. Тож він був змушений очікувати на рішення котроїсь зі сторін впустити його у буферній зоні між двома прикордонними пунктами.

Туреччина в понеділок почала депортувати іноземних бойовиків ІДІЛ у їхні країни та заявила, що депортувала громадянина США.

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