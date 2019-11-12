Депортированный Анкарой боевик ИГИЛ "застрял" между Турцией и Грецией

Анкара начала депортировать иностранных боевиков ИГИЛ на их родину, однако первый депортированный - гражданин США - застрял в буферной зоне на границе между Турцией и Грецией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Депортированный Турцией мужчина воевал в рядах "Исламского государства" в Сирии. Его схватили турецкие военные во время вторжения на северо-восток страны в октябре.

Когда американца привезли для депортации в аэропорт, из Вашингтона пришел указ не пускать его на борт. После этого его решили депортировать через пункт пропуска "Пазаркуле" на границе с Грецией.

Впрочем, греческие чиновники на своем пограничном переходе не позволили ему въехать, и мужчину отправили обратно в Турцию, которая также не приняла его обратно. Поэтому он был вынужден ожидать решения какой-то из сторон впустить его в буферной зоне между двумя пограничными пунктами.

Турция в понедельник начала депортировать иностранных боевиков ИГИЛ в их страны и заявила, что депортировала гражданина США.