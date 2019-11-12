Сійярто: ситуація з угорськими громадами в Карпатському басейні краща, ніж 5 років тому

Ситуація з угорськими національними громадами в Карпатському басейні загалом краща, ніж п’ять років тому, але все ще потрібно владнати багато питань.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

У своєму щорічному звіті перед комітетом парламенту політик підкреслив, що одну і ту ж історичну подію можна розглядати по-різному з різних ракурсів, але Угорщина очікує, що всі сусідні країни поважатимуть певні історичні події як данину "найсумнішим сторінкам історії Угорщини".

"Оскільки Угорщина є країною, де кордони країни та нації не збігаються, національна політика повинна бути зосереджена на зовнішній політиці", - сказав він.

Сійярто підкреслив, що метою зовнішньополітичної стратегії щодо сусідніх країн є постійне поліпшення становища угорської спільноти, яка проживає в цій країні, полегшення їхнього життя та забезпечення того, щоб угорська громада "не розділяла, а об'єднувала нас", і саме про це повинні думати лідери сусідніх країн.

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Він пояснив, що потрібно або одразу вирішувати питання меншин у відносинах із сусідніми країнами або будувати історії успіху в інших сферах, а потім час від часу відкривати складні питання меншин у надії на успіх.

"Уряд обрав другу стратегію, і досвід останніх п'яти років свідчить про те, що він ухвалив правильне рішення: загальні успіхи покращують ситуацію угорської громади в цілому і дають їй можливість обговорити складні питання на ґрунті взаємної довіри", - сказав він.

Міністр закордонних справ підкреслив, що угорська національна спільнота не повинна "жертвуватися на вівтарі геополітичних ігор".

Нагадаємо, у МЗС України раніше заявляли, що кінцевою метою політики іредентизму (возз’єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.