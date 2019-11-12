Сийярто: ситуация с венгерскими общинами в Карпатском бассейне лучше, чем 5 лет назад

Ситуация с венгерскими национальными общинами в Карпатском бассейне в целом лучше, чем пять лет назад, но все еще нужно решить много вопросов.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

В своем ежегодном отчете перед комитетом парламента политик подчеркнул, что одну и ту же историческое событие можно рассматривать по-разному с разных ракурсов, но Венгрия ожидает, что все соседние страны будут уважать определенные исторические события как дань "печальным страницам истории Венгрии".

"Поскольку Венгрия является страной, где границы страны и нации не совпадают, национальная политика должна быть сосредоточена на внешней политике", - сказал он.

Сийярто подчеркнул, что целью внешнеполитической стратегии в отношении соседних стран является постоянное улучшение положения венгерского сообщества, проживающего в этой стране, облегчение их жизни и обеспечение того, чтобы венгерская община "не разделяла, а объединяла нас", и именно об этом должны думать лидеры соседних стран.

Он объяснил, что нужно или сразу решать вопрос меньшинств в отношениях с соседними странами, или строить истории успеха в других сферах, а потом время от времени нужно открывать сложные вопросы меньшинств в надежде на успех.

"Правительство выбрало вторую стратегию, и опыт последних пяти лет свидетельствует о том, что он принял правильное решение: общие успехи улучшают ситуацию венгерской общины в целом и дают ей возможность обсудить сложные вопросы на почве взаимного доверия", - сказал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что венгерская национальная община не должна "приноситься в жертву на алтаре геополитических игр".

Напомним, в МИД Украины ранее заявляли, что конечной целью политики ирредентизма (воссоединение территорий) премьера Венгрии Виктора Орбана является создание венгерского анклава на территории Украины.