У Німеччині затримали трьох прихильників ІДІЛ, які планували теракт

Трьох мешканців німецького міста Оффенбах затримали за підозрою в планування теракту ісламістського характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hessenschau.

Як заявили впрокуратурі Франкфурта, 21-24-річні чоловіки звинувачуються в підготовці до скоєння "релігійно мотивованого злочину" в районі Франкфурта з допомогою вибухових речовин або вогнепальної зброї і вбивства якомога більшої кількості людей.

24-річний головний підозрюваний - громадянин Німеччини македонського походження - вже закупив "основні компоненти для виробництва вибухових речовин" і шукав в Інтернеті вогнепальну зброю, повідомили в прокуратурі.

Двоє його спільників, як стверджується, є громадянами Туреччини. Всі троє підозрюваних, як стверджується, є прихильниками терористичного угруповання "Ісламська держава".

Слідчі обшукали у вівторок три квартири в Оффенбасі. Вони знайшли численні докази, зокрема письмові документи та електронні носії даних.