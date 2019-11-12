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У Німеччині затримали трьох прихильників ІДІЛ, які планували теракт

Вівторок, 12 листопада 2019, 14:52

Трьох мешканців німецького міста Оффенбах затримали за підозрою в планування теракту ісламістського характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hessenschau.

Як заявили впрокуратурі Франкфурта, 21-24-річні чоловіки звинувачуються в підготовці до скоєння "релігійно мотивованого злочину" в районі Франкфурта з допомогою вибухових речовин або вогнепальної зброї і вбивства якомога більшої кількості людей.

24-річний головний підозрюваний - громадянин Німеччини македонського походження - вже закупив "основні компоненти для виробництва вибухових речовин" і шукав в Інтернеті вогнепальну зброю, повідомили в прокуратурі.

Двоє його спільників, як стверджується, є громадянами Туреччини. Всі троє підозрюваних, як стверджується, є прихильниками терористичного угруповання "Ісламська держава".

Слідчі обшукали у вівторок три квартири в Оффенбасі. Вони знайшли численні докази, зокрема письмові документи та електронні носії даних.

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Німеччина
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