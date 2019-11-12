В Германии задержали трех сторонников ИГИЛ, которые планировали теракт

Трех жителей немецкого города Оффенбах задержали по подозрению в планировании теракта исламистского характера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hessenschau.

Как заявили в прокуратуре Франкфурта, 21-24-летние мужчины обвиняются в подготовке к совершению "религиозно мотивированного преступления" в районе Франкфурта с помощью взрывчатых веществ или огнестрельного оружия и убийства как можно большего количества людей.

24-летний главный подозреваемый - гражданин Германии македонского происхождения - уже закупил "основные компоненты для производства взрывчатых веществ" и искал в Интернете огнестрельное оружие, сообщили в прокуратуре.

Двое его сообщников, как утверждается, являются гражданами Турции. Все трое подозреваемых – сторонники террористической группировки "Исламское государство".

Следователи обыскали во вторник три квартиры в Оффенбахе. Они нашли многочисленные доказательства, в частности письменные документы и электронные носители данных.