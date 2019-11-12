Венецію затопило: рівень води сягнув 1,27 метра

Туристи і венеціанці одягають високі чоботи і тісняться на піднятих доріжках, щоб переміщатися містом внаслідок потопу, який вразив його більшу частину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Венеційський офіс прогнозування припливів заявив, що рівень води у вівторок вранці досяг 1,27 метра, але попередив, що ще більша хвиля прогнозується після настання ночі.

Багато кав'ярень та магазинів затопила вода. У рамках запобіжних заходів влада закрила ясла і дитсадки.

Читайте також У Венеції оштрафували всесвітньо відомого архітектора за помилки у проєктуванні мосту

Багато готелів мають одноразові поліетиленові "чоботи" для туристів. У шафах венеціанців часто стоять гумові чоботи вище коліна.

Останнім часом погана погода переслідує Італію, майже щоденні зливи охопили більшу частину країни.

Метеорологи прогнозують, що наприкінці вівторка знову пройде сильний дощ, особливо на північному сході, де розташована Венеція, а також на Сицилії та в інших місцях на півдні.