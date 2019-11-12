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Зеркаль сказала, кто может представлять Украину в Суде ООН после ее отставки

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Зеркаль сказала, кто может представлять Украину в Суде ООН после ее отставки

Вторник, 12 ноября 2019, 15:40

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что после ее анонсированной отставки Украину по делу против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

На вопрос, кто будет следующим агентом Украине в этом деле в Международном суде ООН после ее анонсированной отставки, Зеркаль ответила: "В деле есть агент и есть ко-агент (заместитель агента - ред.), которым является Всеволод Ченцов. Это наш посол в Нидерландах, поэтому никаких проблем с этим не должно быть".

8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России из-за финансирования ней терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму - в соответствии с Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В то же время Суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу.

Зеркаль прогнозировала, что к Рождественским каникулам Международный суд ООН решит все процедурные моменты рассмотрения по существу.

По ее словам, решение по делу "Украина против РФ" стоит ожидать не ранее 2022 года.

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Зеркаль МИД
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