В ЄС вбачають "обнадійливі сигнали" у розведенні військ на Донбасі

Європейський Союз назвав обнадійливими сигнали, які виходять з процесу розведення військ на Сході України.

Відповідну заяву поширила речниця ЄС Майя Косьянчич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Початок процесу розведення у селищі Петрівське, завершення виведення військ та озброєння із селища Золоте, та прогрес, що був досягнутий в Станиці Луганська, включаючи ремонт мосту, є обнадійливими сигналами, що надходять зі Східної України. Ці кроки очевидно полегшать страждання цивільного населення, яке проживає поблизу контактної лінії і яке несе головні тяготи цього конфлікту", - йдеться у документі.

ЄС підкреслює, що Україна виявила конструктивний підхід у просуванні вперед у виконанні Мінських угод.

"Ми очікуємо, що Росія також активно здійснюватиме позитивні кроки для того, щоб використати свій суттєвий вплив на збройні формування, які вона підтримує, і виконати свої зобов'язання за мінськими угодами у повному обсязі", - наголосили в ЄС.

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9 листопада о 12.00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

11 листопада завершилося практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. СММ ОБСЄ проводить верифікацію проведених заходів.