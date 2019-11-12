Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іспанія: соціалісти і ліві підписали урядовий пакт

В ЄС вбачають "обнадійливі сигнали" у розведенні військ на Донбасі

Зеркаль сказала, хто може представляти Україну в Суді ООН після її відставки

Проєвропейський уряд Молдови відправили у відставку






В ЄС вбачають "обнадійливі сигнали" у розведенні військ на Донбасі

Вівторок, 12 листопада 2019, 16:07

Європейський Союз назвав обнадійливими сигнали, які виходять з процесу розведення військ на Сході України.

Відповідну заяву поширила речниця ЄС Майя Косьянчич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Початок процесу розведення у селищі Петрівське, завершення виведення військ та озброєння із селища Золоте, та прогрес, що був досягнутий в Станиці Луганська, включаючи ремонт мосту, є обнадійливими сигналами, що надходять зі Східної України. Ці кроки очевидно полегшать страждання цивільного населення, яке проживає поблизу контактної лінії і яке несе головні тяготи цього конфлікту", - йдеться у документі.

ЄС підкреслює, що Україна виявила конструктивний підхід у просуванні вперед у виконанні Мінських угод.

"Ми очікуємо, що Росія також активно здійснюватиме позитивні кроки для того, щоб використати свій суттєвий вплив на збройні формування, які вона підтримує, і виконати свої зобов'язання за мінськими угодами у повному обсязі", - наголосили в ЄС.

Читайте також
Глава МЗС Фінляндії відвідав ділянку розведення сил у Станиці Луганській

9 листопада о 12.00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

11 листопада завершилося практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. СММ ОБСЄ проводить верифікацію проведених заходів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua