Глава МЗС Фінляндії відвідав ділянку розведення сил у Станиці Луганській

Делегація Фінляндії на чолі з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Пекка Гаавісто відвідала ділянку розведення у Станиці Луганській.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Представники делегації висловили стурбованість щодо конфлікту, який триває на сході України та продовжує негативно позначатись на житті та добробуті цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінський міністр позитивно відзначив роботу української сторони на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) в Станиці Луганський, а саме проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту та запровадження безкоштовного громадського транспорту для цивільних осіб з обмеженою мобільністю.

Глава фінської дипломатії напередодні зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, експертами, які консультують Україну з питань реформ, а також з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).

Гаавісто повідомив, що Фінляндія готує додатковий пакет допомоги на 600 тисяч євро для розмінування на сході України.