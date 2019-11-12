В ЕС видят "обнадеживающие сигналы" в разведении войск на Донбассе

Европейский Союз назвал обнадеживающими сигналы, которые выходят из процесса разведения войск на Востоке Украины.

Соответствующее заявление распространила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Начало процесса разведения в поселке Петровское, завершение вывода войск и вооружений из поселка Золотое, и прогресс, достигнутый в Станице Луганска, включая ремонт моста, являются обнадеживающими сигналами, поступающими из Восточной Украины. Эти шаги очевидно облегчат страдания гражданского населения, проживающего вблизи контактной линии и несущего главные тяготы этого конфликта", - говорится в документе.

ЕС подчеркивает, что Украина проявила конструктивный подход в продвижении вперед в выполнении Минских соглашений.

"Мы ожидаем, что Россия также активно осуществлять позитивные шаги для того, чтобы использовать свое существенное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, и выполнить свои обязательства по минскими соглашениям в полном объеме", - подчеркнули в ЕС.

9 ноября в 12.00 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военные и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали процесс разведения сил и средств.

11 ноября завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники. СММ ОБСЕ проводит верификацию проведенных мероприятий.