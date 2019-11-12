Іспанія: соціалісти і ліві підписали урядовий пакт

Чинний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та лідер лівої партії Podemos Пабло Іглесіас у вівторок підписали попередню угоду, спрямовану на формування "прогресивного" коаліційного уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Однак поєднання 120 місць соціалістів та 35, отриманих Podemos, буде недостатньо, щоб забезпечити більшість в 350-місному парламенті, і вони все одно потребуватимуть підтримки інших партій для затвердження такого уряду.

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Дві партії намагалися і не змогли укласти урядову угоду після квітневих виборів, що змусило Санчеса призначити повторні вибори.

"Як я сказав у ніч виборів після того, як почув результати, те, що в квітні було історичною можливістю, стало історичною необхідністю", - сказав лідер Podemos.

Двоє лідерів обійнялися перед камерами після підписання пакту.