Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Испания: социалисты и левые подписали правительственный пакт

В ЕС видят "обнадеживающие сигналы" в разведении войск на Донбассе

Зеркаль сказала, кто может представлять Украину в Суде ООН после ее отставки

Проевропейское правительство Молдовы отправили в отставку






Испания: социалисты и левые подписали правительственный пакт

Вторник, 12 ноября 2019, 16:26

Действующий премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас во вторник подписали предварительное соглашение, направленное на формирование "прогрессивного" коалиционного правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Однако сочетание 120 мест социалистов и 35, полученных Podemos, будет недостаточно, чтобы обеспечить большинство в 350-местном парламенте, и они все равно будут нуждаться в поддержке других партий для утверждения такого правительства.

Читайте также
Французская полиция начала освобождать заблокированную каталонцами трассу на границе

Две партии пытались и не смогли заключить правительственное соглашение после апрельских выборов, что заставило Санчеса назначить повторные выборы.

"Как я сказал в ночь выборов после того, как услышал результаты, то, что в апреле было исторической возможностью, стало исторической необходимостью", - сказал лидер Podemos.

 

Двое лидеров обнялись перед камерами после подписания пакта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания
powered by lun.ua