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Пристайко і посол Британії обговорили нову угоду про співпрацю і ЗВТ

Вівторок, 12 листопада 2019, 17:32

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко і посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс обговорили стан опрацювання нової двосторонньої угоди, яка після Brexit замінить у відносинах із Сполученим Королівством Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

"Велика Британія залишатиметься важливим партнером України у протидії російській агресії та надаватиме допомогу Україні у здійсненні реформ", – заявила Сіммонс під час зустрічі 12 листопада.

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Посол поінформувала про розвиток подій довкола виходу Сполученого Королівства з ЄС з урахуванням внутрішньої політичної ситуації у Великій Британії.

Міністр підкреслив важливість досягнення прогресу у питанні лібералізації візового режиму між країнами.

Як відомо, після виходу Сполученого Королівства з ЄС торгівля між Британією та Україною не припиниться, але повернуться мита, які діяли до Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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МЗС Велика Британія Пристайко
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