Пристайко и посол Британии обсудили новое соглашение о сотрудничестве и ЗСТ
Министр иностранных дел Вадим Пристайко и посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс обсудили состояние разработки нового двустороннего соглашения, после Brexit заменит в отношениях с Соединенным Королевством Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Великобритания будет оставаться важным партнером Украины в противодействии российской агрессии и оказывать помощь Украине в осуществлении реформ", - заявила Симмонс во время встречи 12 ноября.
Посол проинформировала о развитии событий вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС с учетом внутренней политической ситуации в Великобритании.
Министр подчеркнул важность достижения прогресса в вопросе либерализации визового режима между странами.
Как известно, после выхода Соединенного Королевства из ЕС торговля между Британией и Украиной не прекратится, но вернутся пошлины, которые действовали в Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.