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Україна хоче наступного року продовжити потяг Київ-Рига до Таллінна

Вівторок, 12 листопада 2019, 19:37

Міністерство інфраструктури України анонсувало продовження маршруту поїзда "чотирьох столиць" Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига в наступному році до столиці Естонії Таллінна.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації "To do list" - змін, які плануються в сфері інфраструктури та транспорту в наступні п'ять років, повідомляє офіційний сайт відомства.

Поїзд Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига почав курсувати з 28 вересня 2018 року. Тоді ж почалися обговорення продовження лінії до Таллінна, але досі вони не привели до якогось результату.

У естонській державній компанії Eesti Raudtee ще взимку заявили, що для продовження маршруту потяга до Таллінна є всі технічні можливості, тож це можна зробити вже на початку літа 2019 року. Тепер плани перенесли на наступний рік.

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