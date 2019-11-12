Украина хочет в следующем году продолжить поезд Киев-Рига до Таллинна

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало продолжение маршрута поезда "четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига в следующем году до столицы Эстонии Таллинна.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации "To do list" - изменений, которые планируются в сфере инфраструктуры и транспорта в следующие пять лет, сообщает официальный сайт ведомства.

Поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига начал курсировать с 28 сентября 2018 года. Тогда же начались обсуждения продолжения линии в Таллинн, но до сих пор они не привели к какому-то результату.

В эстонской государственной компании Eesti Raudtee еще зимой заявили, что для продолжения маршрута поезда в Таллинн есть все технические возможности, поэтому это можно сделать уже в начале лета 2019 года. Теперь планы перенесены на следующий год.