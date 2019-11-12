Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані малоймовірна - Пристайко

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв справді пропонував допомогу Володимиру Зеленському в організації перемовин з Владіміром Путіним, але це була пропозиція без конкретики.

Як повідомляє "Європейська правда" про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив "ВВС News Україна".

За його словами, мова йшла про загальну пропозицію колишнього лідера Казахастану допомогти організувати таку зустріч.

"Президент (Зеленський) сказав те, що він каже і Меркель, і Макрону, що "безумовно, мені треба зустрічатися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зсунути процес з місця". Про те, що давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч – такої розмови не було".

Пристайко стверджує, що пропозиція Назарбаєва мала суто дипломатичний характер.

"Якщо треба допомога - я готовий допомогти. Відповідь Зеленського була: "Дякую, нам потрібна будь-яка допомога, давайте зустрічатися", – пояснив глава МЗС.

Міністр нагадав, що раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у себе. Але з логістичної точки зору Нур-Султан складніший ніж Мінськ – "треба ще п'ять годин летіти".

"Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо - переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані (зараз - Нур-Султан). Скоріше за все, або в Берліні, або в Парижі", – сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи реальна зустріч Зеленського та Путіна тет-а-тет поза нормандським форматом, керівник МЗС сказав: "Я так само, як і ви, сьогодні зранку це почув, що така зустріч можлива".

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За його словами, для обговорення має бути підтвердження від російської сторони.

"Тоді ми будемо ухвалювати рішення. Але ми залишаємся в нормандському форматі. Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція та Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншої позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет", – підсумував він.

Нагадаємо, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 12 листопада заявив, що запропонував президентам України і Росії провести зустріч тет-а-тет в Казахстані і нібито вже отримав згоду Володимира Зеленського.