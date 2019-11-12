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Трамп обіцяє цього тижня опублікувати текст найпершої розмови з Зеленським

Вівторок, 12 листопада 2019, 08:23

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня опублікує стенограму найпершої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щоб і надалі залишатися найвідкритішим президентом в історії, я опублікую десь на цьому тижні стенограму першої, а, отже, найважливішої телефонної розмови з президентом України", - написав Трамп у своєму Twitter.

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Очевидно, мова йде про телефонну розмову у квітні, коли президент США привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Тоді колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер повідомив, що Трамп пообіцяв у розмові подальшу підтримку Україні щодо відновлення територіальної цілісності. Втім, офіційно у Білому домі про перебіг розмови не повідомляли.

Телефонна розмова президентів Зеленського та Трампа 25 липня викликала занепокоєння у неназваного інформатора, який у підсумку подав офіційну скаргу, що призвела до початку розслідування демократів щодо імпічменту Дональда Трампа.

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Імпічмент Трампа Зеленський
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