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Президент Австрії: внутрішня ситуація в Україні важка, навіть без інтервенції Росії

Середа, 13 листопада 2019, 08:43

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен та президент Білорусі Александр Лукашенко під час зустрічі у Відні згадали про ситуацію на сході Україні, зокрема, про російську інтервенцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми сьогодні також обговорили багато питань на тему східної України. Білорусь приймає переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту в Україні. Так звані "Мінські домовленості" всім відомі, і Білорусь приклала багато зусиль для мирного врегулювання цього конфлікту належним чином. І Австрія це підтримує, у тому числі в рамках ОБСЄ", - заявив Александер Ван дер Беллен на пресконференції за результатами зустрічі.

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Він додав, що Мінські домовленості відіграють важливу роль в питанні врегулювання конфлікту.

"Важкою є внутрішня ситуація в Україні, навіть без російської інтервенції", - зазначив президент Австрії.

12 листопада Александр Лукашенко відвідав Австрію – вперше за понад три роки білоруський президент вирушив з офіційним візитом до держави-члена ЄС.

Авторитарний лідер Білорусі заявив, що його країна сподівається на покращення зв'язків з Європейським Союзом. 

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