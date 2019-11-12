Лукашенко в Австрії наполіг на тісніших відносинах з ЄС

Авторитарний лідер Білорусі заявив, що його країна сподівається на покращення зв'язків з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "БелТА".

12 листопада Александр Лукашенко відвідав Австрію – вперше за понад три роки білоруський президент вирушив з офіційним візитом до держави-члена ЄС.

Президент Білорусі подякував австрійському колезі Александру Ван дер Беллену за теплий прийом і відверту, змістовну розмову. "Австрія - найважливіший і надійний партнер Білорусі в нашій спільній Європі. Ми надаємо великого значення розвитку взаємовигідного співробітництва і в повній мірі задоволені позитивною динамікою білорусько-австрійських відносин", - заявив Лукашенко.

Він наголосив на підтримці Австрією зусиль білоруської сторони щодо розвитку відносин з Євросоюзом.

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"А останнім часом, зокрема завдяки активній роботі австрійського головування в 2018 році, ЄС стає для нас також вагомим політичним та інвестиційним партнером. Тільки за останні два роки обсяг фінансової підтримки Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку проєктів в білоруському державному секторі досяг 700 млн євро", - сказав президент.

За його словами, Білорусь з Австрією об'єднує прагнення до розвитку програми ЄС "Східне партнерство".

Нагадаємо, цьогоріч Білорусь з Євросоюзом затвердили проєкти угод про спрощення видачі віз, реадмісію. Лукашенко висловив сподівання підписати їх найближчим часом.