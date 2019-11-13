Президент Австрии: внутренняя ситуация в Украине тяжелая, даже без интервенции России

Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен и президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Вене вспомнили о ситуации на востоке Украины, в частности, о российской интервенции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сегодня обсудили много вопросов на тему восточной Украины. Беларусь принимает переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Так называемые Минские договоренности всем известны, и Беларусь приложила много усилий для мирного урегулирования этого конфликта должным образом. И Австрия это поддерживает, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам встречи.

Он добавил, что Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта.

"Тяжелой является внутренняя ситуация в Украине, даже без российской интервенции", - отметил президент Австрии.

12 ноября Александр Лукашенко посетил Австрию - впервые более чем за три года белорусский президент отправился с официальным визитом в государство-член ЕС.

Авторитарный лидер Беларуси заявил, что его страна надеется на улучшение связей с Европейским Союзом.