ЄС висловив підтримку відкриттю ринку землі в Україні і назвав умови успіху

ЄС підтримує плани уряду відкрити ринок землі в Україні, що може "розкрити величезний потенціал для економіки України". Реформа повинна базуватися на верховенстві права та принципах сталості, прозорості, справедливості та всеосяжності, вважають в Брюсселі.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби представництва ЄС в Україні.

"Поважаючи незалежний законодавчий процес України та прийняття суверенних рішень, ми готові запропонувати досвід та підтримку разом з іншими міжнародними партнерами. При відкритті цього ринку важливо встановити гарантії, щоб уникнути надмірної концентрації землі в руках декількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки, та гарантувати права активних дрібних фермерів, які бажають придбати землю сільськогосподарського призначення", - заявили в ЄС.

Євросоюз рекомендує, щоб маленькі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки:

"ЄС уважно оцінить умови, за яких ринок сільськогосподарських земель буде функціонувати, і як контролюються заходи з безпеки під час впровадження земельної реформи. Малі фермери повинні стояти в центрі цієї реформи, зокрема ті, які ще не зареєстровані як юридичні особи - фізичні особи, які обробляють сільськогосподарські угіддя".

ЄС вважає, що відкриття ринку землі має стати першим кроком більш широкої та всеосяжної земельної реформи, яка охоплюватиме інші елементи управління землею, політику землекористування, планування та моніторингу, створення обізнаності про права на землю, консолідацію земель тощо.

"Однією з передумов успіху є, зокрема, підвищення прозорості через відкритий доступ до даних про права на землю та їх публікацію. Для цього знадобиться поглиблена реформа Державного геокадастру та перерозподілу деяких його функцій. ЄС розглядає можливість продовжити свою підтримку впровадженню земельної реформи, особливо акцентуючи увагу на інституційних змінах (для управління земельними ресурсами, планування та управління, спрямованих на інтеграцію Кадастру та Реєстру прав), навчанні і посиленні потенціалу та моніторингу передбачених гарантій", - сказано в заяві.

Верховенство права та функціонуюча судова система мають вирішальне значення для успіху реформи земельного ринку, додали в представництві ЄС.

"Я розумію політичну чутливість та занепокоєння, пов'язані із земельною реформою. Але я впевнений, що за допомогою правильних гарантій та механізмів підтримки реформа має величезний потенціал для української економіки, принесе користь маленьким фермерам та підвищить почуття власності на їхню власну долю", - заявив голова представництва Матті Маазікас.

