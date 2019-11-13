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ЗМІ: Трамп запропонував Ердогану обхід санкцій за купівлю С-400 у РФ

Середа, 13 листопада 2019, 10:56

Президент США Дональд Трамп перед візитом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Білого дому 13 листопада запропонував йому пакет "спонукань" до покращення відносин між США та Туреччиною.

Про це заявили вищі посадові особи адміністрації президента, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Пакет пропозицій практично ідентичний тим, які Білий дім минулого місяця запропонував при невдалому намаганні зупинити вторгнення Туреччини в Сирію.

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У новому листі до Ердогана минулого тижня Трамп заявив турецькому президенту, що торгова угода на 100 мільярдів доларів США та уникнення санкцій США за купівлю Туреччиною російської системи ПРО С-400 все ще можливі, заявили вищі посадові особи адміністрації.

США заявляють, що С-400 несумісна з силами НАТО і може поставити під загрозу програму винищувачів F-35 та допомогти російській розвідці. Адміністрація Трампа усунула Туреччину з програми F-35 у липні.

Радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен у неділю заявив: якщо Туреччина не позбудеться російської системи, вона, найімовірніше, зіткнеться із санкціями США, підтриманими двопартійною більшістю в Конгресі.

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Трамп Ердоган Туреччина
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