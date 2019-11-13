У Конгресі починаються відкриті слухання у справі імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США 13 листопада розпочне публічну фазу свого розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу Комітет з питань розвідки Палати представників проведе перші відкриті слухання в рамках розслідування і заслухає тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та заступника помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джорджа Кента.

Початок слухань Тейлора запланований на 16:00 за Києвом.

У п’ятницю, 15 листопада, конгресмени заслухають експосла США в Україні Марі Йованович.

Очікується, що ще восьмеро осіб свідчитимуть наступного тижня. Серед них - високопоставлений співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александер Віндман (який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським), посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд та Курт Волкер, колишній спецпредставник в Україні. Всі вони вже свідчили за зачиненими дверима.

Як відомо, Трамп спростовує звинувачення щодо тиску на Україну, які висувають демократи. Йдеться про його рішення зупинити надання військової допомоги Україні, що підштовхнути Київ до розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера.

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