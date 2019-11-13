В Конгрессе начинаются открытые слушания по делу импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США 13 ноября начнет публичную фазу своего расследования в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В среду Комитет по вопросам разведки Палаты представителей проведет первые открытые слушания в рамках расследования и заслушает временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Начало слушаний Тейлора запланировано на 16:00 по Киеву.

В пятницу, 15 ноября, конгрессмены заслушают экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Ожидается, что еще восемь человек будут давать показания на следующей неделе. Среди них - высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман (непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским), посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд и Курт Волкер, бывший спецпредставитель в Украине. Все они уже говорили за закрытыми дверями.

Как известно, Трамп опровергает обвинения в давлении на Украину, которые выдвигают демократы. Речь идет о его решении остановить предоставление военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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