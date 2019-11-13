Президент Єврокомісії успішно переніс небезпечну операцію

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у вівторок успішно переніс небезпечну операцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

За інформацією видання, операція у вівторок пройшла добре. Ймовірно, сьогодні після обіду Юнкер зможе покинути відділення інтенсивної терапії.

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Скільки часу триватиме процес одужання та коли Юнкер може знову взятись до виконання своїх обов’язків, у пресслужбі Єврокомісії не уточнюють.

Юнкер потрапив на операційний стіл для лікування аневризми. Аневризма може призвести до розриву артерії і виникнення кровотечі, тож операція була визнана небезпечною.

Термін 64-річного Юнкера на посаді глави Єврокомісії офіційно закінчився 31 жовтня. Але він все ще залишається працювати, оскільки початок роботи нової комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн відклали до 1 грудня.

У ці дні обов’язки Юнкера виконує його заступник, нідерландець Франс Тіммерманс.