Президент Єврокомісії успішно переніс небезпечну операцію
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у вівторок успішно переніс небезпечну операцію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.
За інформацією видання, операція у вівторок пройшла добре. Ймовірно, сьогодні після обіду Юнкер зможе покинути відділення інтенсивної терапії.
Скільки часу триватиме процес одужання та коли Юнкер може знову взятись до виконання своїх обов’язків, у пресслужбі Єврокомісії не уточнюють.
Юнкер потрапив на операційний стіл для лікування аневризми. Аневризма може призвести до розриву артерії і виникнення кровотечі, тож операція була визнана небезпечною.
Термін 64-річного Юнкера на посаді глави Єврокомісії офіційно закінчився 31 жовтня. Але він все ще залишається працювати, оскільки початок роботи нової комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн відклали до 1 грудня.
У ці дні обов’язки Юнкера виконує його заступник, нідерландець Франс Тіммерманс.