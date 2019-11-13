Президент Еврокомиссии успешно перенес опасную операцию

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник успешно перенес сложную операцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

По информации издания, операция во вторник прошла хорошо. Вероятно, сегодня после обеда Юнкер сможет покинуть отделение интенсивной терапии.

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Сколько времени продлится процесс восстановления и когда Юнкер может вернуться к исполнению своих обязанностей, в пресс-службе Еврокомиссии не уточняют.

Юнкер попал на операционный стол для лечения аневризмы. Аневризма может привести к разрыву артерии и возникновению кровотечения, поэтому операция была признана опасной.

Срок 64-летнего Юнкера на посту главы Еврокомиссии официально закончился 31 октября. Но он все еще остается работать, поскольку начало работы новой комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен отложили до 1 декабря.

В эти дни обязанности Юнкера исполняет его заместитель, голландец Франс Тиммерманс.