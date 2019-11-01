Люксембурзький суд відклав розгляд шпигунської справи через операцію Юнкера

Суд у Люксембурзі змушений відкласти наступне слухання у справі про шпигунський скандал після того, як стало відомо про заплановану операцію глави Єврокомісії і колишнього прем'єр-міністра країни Жана-Клода Юнкера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Юнкер буде прооперований 11 листопада для лікування аневризми аорти і не зможе виступити як свідок під час судового розгляду в Люксембурзі, який розпочнеться 19 листопада.

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Дванадцять слухань було відкладено у справі, у якій трьох агентів розвідки SREL Люксембургу звинувачують у використанні незаконних прослуховувань в 2007 році, коли Юнкер був прем'єр-міністром.

"Прокуратура зв'язується з різними сторонами, щоб запропонувати ще одне відкладення судового розгляду, і все ж сподівається, що він зможе початися хоча б цього року", - сказало агентству AFP джерело в суді.

Розгляд справи щодо SREL було спочатку заплановано на листопад 2017 року, але відкладено через насичену програму Юнкера як високопосадовця ЄС в Брюсселі.

Перш ніж обійняти посаду глави Єврокомісії Юнкер був прем'єр-міністром Люксембургу протягом 18 років. Наслідки скандалу зі SREL спровокували вибори, в результаті яких він був відсторонений від влади.