Аеропорт Праги розширять через стрімке зростання пасажиропотоку

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що міжнародний аеропорт Праги буде розширено через стрімке зростання пасажиропотоку.

Про це чеський прем’єр оголосив у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Згідно з планами, аеропорт імені Вацлава Гавела, який перебуває в управлінні держави, планує розширити термінал 2, що обслуговує рейси в країни Шенгенської зони.

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Окрім того, до 2028 року аеропорт побудує нову злітно-посадкову смугу.

Вартість робіт, згідно з планами, складе до 55 мільярдів чеських крон (2,4 мільярда доларів). Кількість пасажирів, які користуються аеропортом, може зрости до 30 мільйонів в рік.

Аеропорт досяг своєї пропускної здатності у минулому році, коли прийняв 16,8 мільйона пасажирів. У цьому році летовище очікує прийняти 17,7 мільйона.

У рамках розширення до 2028 року мають завершити прокладку залізничного сполучення між Прагою і аеропортом.